الجيش السوري يقصف مواقع لـ"داعش" في بادية السويداء ويمشط اللجاة

واصل الطيران الحربي السوري قصف جيب خاضع لسيطرة تنظيم "داعش" في ريف السويداء، تزامنا مع عملية أمنية لقوات الجيش في اللجاة شمال شرقي درعا.

وأفاد ناشطون سوريون بأن القصف الجوي طال أماكن قرب آبار الدياثة في القطاع الشمالي الشرقي من ريف السويداء، وسط حالة استنفار للجيش وحلفائه في القسم الشرقي من الريف، الذي يشهد انتشار القوات الحكومية في القرى الواقعة على الخط الأول المحاذي لباديتي السويداء الشرقية والشمالية الشرقية.

وتأتي عنليات الجيش السوري هذه، بعد وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى ريف السويداء تضم عشرات السيارات والعربات والآليات، وتحمل مئات العناصر، استعدادا لعملية واسعة لتطهير المنطقة من فلول "داعش".

ومن المتوقع حسب مصادر مختلفة، انطلاق عملية الجيش في القريب العاجل في إطار الرد على هجوم "داعش" الدامي على السويداء واختطاف عشرات الرهائن نهاية الشهر الماضي.

وتستمر قوات الجيش في عمليات التفتيش والمداهمة في قرى منطقة اللجاة بريف درعا الشمالي الشرقي، وتحدث ناشطون عن اعتقال أكثر من 300 شخص خلال 48 ساعة في حملة، تستهدف خلايا تابعة لـ"داعش"، بعد الهجمة العنيفة التي شنها التنظيم على مطار خلخلة العسكري هناك مؤخرا.

المصدر: وسائل إعلام سورية