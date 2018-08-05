توجيهات ملكية هامة من العاهل الأردني لحكومة الرزاز

رجحت وسائل الإعلام الأردنية أن يصدر العاهل الأردني عبد الله الثاني جملة هامة من التوجيهات لحكومة الرزاز المشكّلة مؤخرا، فيما لم ترشح أي أنباء بعد عن اجتماع الملك بالحكومة.

ونشر الديوان الملكي الأردني صورة من مقر الحكومة، تظهر الملك عبد الله الثاني في اجتماع ثنائي مع رئيس الوزراء عمر الرزاز.

جلالة الملك عبدالله الثاني يزور رئاسة الوزراء #الأردن



His Majesty King Abdullah II visits the Prime Ministry #Jordanpic.twitter.com/q7Hm4RKfQZ — RHC (@RHCJO) 5 августа 2018 г.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى للعاهل الأردني إلى مقر رئاسة الوزراء منذ تشكيل الحكومة قبل شهرين، بعد حل الحكومة السابقة إثر الاحتجاجات التي عمت الأردن على تردي الأوضاع الاقتصادية، وانخفاض مستوى المعيشة وقرار مضاعفة ضريبة الدخل.

المصدر: وسائل إعلام أردنية