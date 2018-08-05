مصر وإيطاليا تعززان تعاونهما في مكافحة الإرهاب

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده تعمل مع إيطاليا على تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها شرّ الإرهاب.

وأكد شكري في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإيطالي اينزو ميلانيزى في القاهرة اليوم، توفر إرادة إيطالية للعمل المشترك مع مصر على تعزيز التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أنه تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل زيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر واستئناف عمل مجلس رجال الأعمال ودفع جهود مصر لدعم الإصلاح الاقتصادي.

وذكر شكري أنه بحث مع نظيره الإيطالي الأوضاع في ليبيا وكيفية السير قدما وفقا لخطة المبعوث الأممي غسان سلامة للحفاظ على استقرار ليبيا، والقضاء على الإرهاب.

وأضاف أن الجانبين بحثا القضية الفلسطينية وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

كما أشار إلى تطابق وجهات النظر في قضية الهجرة غير الشرعية بين القاهرة وروما.

المصدر: وكالات