ترشيح عديل جلال طالباني لرئاسة العراق

رشح المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني، محمد صابر إسماعيل عديل الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، لمنصب رئاسة جمهورية العراق.

وقال عزت صابر عضو برلمان كوردستان عن الاتحاد الوطني الكردستاني إنه "تم ترشيح الدكتور محمد صابر إسماعيل من قبل المجلس المركزي للاتحاد الوطني وبشكل رسمي لمنصب رئيس جمهورية العراق بتاريخ 2018.5.27".

وأضاف "أن هذا الترشيح جاء بعد 56 عاما من النضال السياسي والدبلوماسي من أجل الأكراد".

إسماعيل من مواليد 1947، وحاصل على الدكتوراه في الفيزياء النووية، وشغل عدة مناصب منها ممثل حكومة إقليم كردستان في فرنسا والولايات المتحدة في مرحلتين مختلفتين، وسفير العراق في الأمم المتحدة.

الحزب الديمقراطي الكردستاني: لم نتفق مع الاتحاد الوطني الكردستاني على مرشح لرئاسة الجمهورية

إلا أن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي نفى وجود أي اتفاق بين حزبه والاتحاد الوطني الكردستاني على مرشح رئاسة الجمهورية، منوها بأن الباب "مفتوح" أمام جميع القوى الكردستانية للانضمام إلى مناقشات اختيار من يشغل المنصب.

وقال الفيلي في حديث لـ"السومرية" نيوز، إن "منصب رئيس الجمهورية هو من حصة المكون الكردي وهذا شيء لا خلاف حوله، لكن يجب على الأحزاب الكردية بما فيها الحزبان الكرديان الفائزان بأكثر المقاعد الاتفاق على شخص معين"، موضحا أنه "كان هناك اتفاق سابق بين الأحزاب الكردية على شخصية جلال طالباني، ومن بعده فؤاد معصوم، لكن اليوم وحتى اللحظة، لا يوجد اتفاق على أي شخصية جديدة بين الطرفين".

المصدر: "pukmedia.com"