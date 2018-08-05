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الجيش المصري يصفي 52 إرهابيا بعرباتهم

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الجيش المصري يصفي 52 إرهابيا بعرباتهم
Reuters
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أعلن الجيش المصري أن قواته الجوية وبمساندة بحرية، قطعت إمداد الإرهابيين، واستطاعت القضاء على 52 متطرفا وتدمير 32 عربة لهم في إطار عملية "سيناء 2018" لاجتثاث الإرهاب.

وورد في بيان للجيش المصري، أن القوات الجوية تمكنت من القضاء على 39 متطرفا وتدمير 15 عربة محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود الغربية، كما تم تدمير 17 عربة أخرى في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية.

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كما تم تنفيذ مداهمات مشتركة بين القوات المسلحة والشرطة المدنية نتج عنها القبض على 49 متطرف شمال ووسط سيناء.

ودمرت قوات الجيش 26 وكرا ومخزنا وسط وشمال سيناء عثر بداخلها على مواد إعاشة وملابس عسكرية خاصة بالإرهابيين، فيما تستمر القوات البحرية في التأمين البحري وحماية الأهداف الاستراتيجية وقطع خطوط إمداد الإرهابيين.

المصدر: وكالات 

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