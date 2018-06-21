 
مباشر
عاجل
حفتر يطلق عملية عسكرية باسم "الاجتياح المقدس" لاستعادة موانئ في منطقة الهلال النفطي

عملية "سيناء 2018" مستمرة.. الجيش المصري يعلن تصفية 32 إرهابيا بسيناء

أخبار العالم العربي

عملية
Reuters Mohamed Abd El Ghany
الجيش المصري- صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kefj

أعلن الجيش المصري القضاء على 32 متطرفا خلال عملية "سيناء 2018" التي بدأها في فبراير الماضي.

وأوضح المتحدث باسم الجيش المصري تامر الرفاعي، في بيان نشره على صفحته الرسمية في "تويتر" الخميس، أن العملية مستمرة، وأسفرت عن القضاء على 32 متطرفا بعمليات نوعية، مشيرا إلى أنه عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة الآلية والقناصة وكمية من الذخائر وأجهزة اتصال لاسلكية بنطاق شمال ووسط سيناء.

إقرأ المزيد
وحدات من الجيش المصري خلال عملية سيناء 2018 الجيش المصري يعلن أولى نتائج عملية "سيناء 2018"

وأشار المتحدث إلى أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على 96 آخرين، بالإضافة إلى تحفظها على 4 بندقيات آلية وعبوات ناسفة معدة للتفجير وكميات كبيرة من الذخائر ومواد الإعاشة كانت بحوزتهم.

وأطلق الجيش المصري عملية "سيناء-2018" في سيناء شمالي مصر في بداية فبراير الماضي، وأسفرت العملية عن مقتل أكثر من 200 إرهابي، واحتجاز مئات المتورطين في أنشطة متطرفة.

المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش المصري

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا