عملية "سيناء 2018" مستمرة.. الجيش المصري يعلن تصفية 32 إرهابيا بسيناء

أعلن الجيش المصري القضاء على 32 متطرفا خلال عملية "سيناء 2018" التي بدأها في فبراير الماضي.

وأوضح المتحدث باسم الجيش المصري تامر الرفاعي، في بيان نشره على صفحته الرسمية في "تويتر" الخميس، أن العملية مستمرة، وأسفرت عن القضاء على 32 متطرفا بعمليات نوعية، مشيرا إلى أنه عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة الآلية والقناصة وكمية من الذخائر وأجهزة اتصال لاسلكية بنطاق شمال ووسط سيناء.

#المتحدث_العسكرى : بيان رقم (24) من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة (سيناء 2018) .. pic.twitter.com/py69AnD1SQ — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) ٢١ يونيو ٢٠١٨

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وأشار المتحدث إلى أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على 96 آخرين، بالإضافة إلى تحفظها على 4 بندقيات آلية وعبوات ناسفة معدة للتفجير وكميات كبيرة من الذخائر ومواد الإعاشة كانت بحوزتهم.

وأطلق الجيش المصري عملية "سيناء-2018" في سيناء شمالي مصر في بداية فبراير الماضي، وأسفرت العملية عن مقتل أكثر من 200 إرهابي، واحتجاز مئات المتورطين في أنشطة متطرفة.

المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش المصري