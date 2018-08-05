قطر تقص الشريط الحريري لإنتاج أول دفعة من "F-15" الموعودة بها

دشن وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية خلال زيارة لمصنع شركة "بوينغ" في ولاية ميزوري الأمريكية، مشروع إنتاج مقاتلات "F-15" لتوريدها إلى القوات الجوية القطرية.

وقالت وزارة الدفاع القطرية، إن هذا المشروع الذي أطلق عليه اسم "أبابيل"، "يهدف لتطوير قدرات القوات الجوية الأميرية القطرية ضمن خططها لتحديث أسطولها من المقاتلات وحماية مقدرات الدولة".

ووقع العطية في يونيو 2017 مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس على "خطاب النوايا" لشراء قطر 36 مقاتلة "F-15" في صفقة تقدر بـ12 مليار دولار.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع يزور مصنع بوينغ ويدشن مشروع القوات الجوية الأميرية القطرية (مشروع طائرات اف-١٥) pic.twitter.com/O9ZHuw6NmT — وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) 3 августа 2018 г.

وكثفت الحكومة القطرية عملية تسليح قواتها بأحدث أنواع المعدات العسكرية، ومنظومات الدفاع الجوي والطائرات والمروحيات الحربية، في ظل الأزمة الخليجية المستمرة منذ أكثر من عام بين قطر من جهة وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وتعطي الدوحة أهمية خاصة لتعزيز علاقاتها مع واشنطن، لاسيما وأنها تستضيف أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط يوجد فيها 11 ألف عسكري، ومنعت إدارتها حسب تقارير إعلامية غزو قطر من السعودية والإمارات إثر الأزمة الخليجية.

المصدر: وزارة الدفاع القطرية + وكالات