حصول سيغال على منصب في الخارجية الروسية لم يعجب ماكفول

اعتبر السفير الأمريكي السابق في روسيا مايكل ماكفول تعيين الفنان الهوليوودي حامل الجنسية الروسية ستيفن سيغال ممثلا خاصا لموسكو للاتصالات الإنسانية في الولايات المتحدة، بادرة يأس.

وكتب ماكفول في حسابه على "تويتر" تعليقا على نبأ تعيين سيغال في الخارجية الروسية: كلمة "يأس".

وقد منح سيغال الجنسية الروسية في نوفمبر 2016 واستلم جوازه الروسي من الرئيس فلاديمير بوتين شخصيا.

وكانت الخارجية الروسية ذكرت في بيان نشرته مطلع الشهر الحالي أن المنصب الذي عين فيه الممثل الأمريكي "ذو طابع سياسي-اجتماعي" وغير مدفوع الأجر، مشيرة إلى أن منصبه يمكن مقارنته على الساحة الدولية بنشاط سفراء النوايا الحسنة في إطار الأمم المتحدة، حيث "تندمج الدبلوماسية الشعبية مع الدبلوماسية التقليدية".

من جهته قال سيغال حول قرار تعيينه في هذا المنصب إنه فخور به وكان يعمل بالفعل على تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، ولكن بشكل غير رسمي.

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يذكر أن مايكل ماكفول كان سفيرا للولايات المتحدة لدى روسيا في الفترة من 2012 إلى 2014. ويعمل الآن أستاذا في جامعة ستانفورد، ومعلقا نشطا على العلاقات الروسية الأمريكية. ووفقا لوزارة الخارجية الروسية، تم حظر دخول روسيا على ماكفول "لتسببه في إلحاق ضرر مقصود بالعلاقات بين موسكو وواشنطن".

المصدر: نوفوستي