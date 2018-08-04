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اعتقال سعوديين اقترفا عشرات الجرائم في الرياض

أخبار العالم العربي

اعتقال سعوديين اقترفا عشرات الجرائم في الرياض
AP
أفراد من الشرطة السعودية - أرشيف
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اعتقلت الشرطة في العاصمة السعودية الرياض السبت سعوديين اثنين في العقد الثالث من العمر، اعترفا بارتكاب جرائم نصب واحتيال، أثناء محاولتهما صرف شيك بلا رصيد.

وأوضحت شرطة منطقة الرياض في بيان، أن دلائل توفرت عن تقديم المواطنين شيكا بدون رصيد ومستندات وحوالات مالية خارجية وهمية لشراء منزل يعود لمواطن في مدينة الرياض بقيمة مليونين ونصف المليون ريال.

وأضاف البيان أن الموقوفين انتحلا صفة ملحق دبلوماسي لإيهام مالك المنزل بصحة مستند الحوالة الخارجية، مشيرا إلى أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرا بارتكاب 41 جريمة نصب واحتيال، وأحيلا لفرع النيابة العامة في الرياض.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

// 26.06.2018 по тикету 15478

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