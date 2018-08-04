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اغتيال مدير مركز البحوث العلمية بمصياف في سوريا

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اغتيال مدير مركز البحوث العلمية بمصياف في سوريا
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تصاعد عمود دخاني جراء القصف الإسرائيلي إلى مركز البحوث العلمية في مصياف
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أفادت مراسلتنا في سوريا بمقتل الدكتور عزيز إسبر مدير مركز البحوث العلمية في منطقة مصياف بريف حماة وسط سوريا، في تفجير استهدف سيارته.

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وذكرت المراسلة أن التفجير نتج عن عبوة ناسفة استهدفت سيارة إسبر وانفجرت عند "دوار ربعو" قرب معمل أحذية مصياف على طريق حماة، وأسفر الهجوم كذلك عن مقتل سائق السيارة.

وأشارت صحيفة "الوطن" السورية إلى احتمال ضلوع إسرائيل في الاغتيال، إذ كانت طائرات إسرائيلية قد قصفت مركز البحوث العلمية في مصياف في الـ 22 يوليو الماضي.

المصدر: RT

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