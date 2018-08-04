// 26.06.2018 по тикету 15478
اغتيال مدير مركز البحوث العلمية بمصياف في سوريا
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أفادت مراسلتنا في سوريا بمقتل الدكتور عزيز إسبر مدير مركز البحوث العلمية في منطقة مصياف بريف حماة وسط سوريا، في تفجير استهدف سيارته.
وذكرت المراسلة أن التفجير نتج عن عبوة ناسفة استهدفت سيارة إسبر وانفجرت عند "دوار ربعو" قرب معمل أحذية مصياف على طريق حماة، وأسفر الهجوم كذلك عن مقتل سائق السيارة.
وأشارت صحيفة "الوطن" السورية إلى احتمال ضلوع إسرائيل في الاغتيال، إذ كانت طائرات إسرائيلية قد قصفت مركز البحوث العلمية في مصياف في الـ 22 يوليو الماضي.
المصدر: RT
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