لبنان يلاحق مليونيرا أردنيا

أصدر القضاء اللبناني مذكرة اعتقال بحق رجل الأعمال الأردني غازي أبو نحل بعد أن وجه له جرائم تبييض الأموال والنيل من مكانة الدولة المالية والافتراء والقدح والذم والتهديد والتشهير.

كما أصدر النائب العام التمييزي اللبناني مذكرة توقيف دولية بحق أبو نحل أرسلها إلى جميع دوائر الإنتربول من أجل توقيفه، علما أن هناك معلومات مؤكّدة تتحدّث عن وجوده مع عدد من فريق عمله الملاحقين جزائيا أيضا، في جزيرة قبرص.

والمطلوب للقضاء اللبناني غازي كامل عبد الرحمن أبو نحل (72 عاما) هو الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين في قطر، ومساهم أساسي في مصرف ترست الجزائر، وترست للتأمين - لبنان، وترست للتأمين - قبرص، وترست للتأمين وإعادة التأمين - البحرين، وترست كومباس للتأمين.

واستنادا لقانون العقوبات في لبنان أجرت النيابة العامة المالية في لبنان تحقيقات أولية في جرائم اقترفها رجل الأعمال غازي أبو نحل وفريق عمله ونسبت إليهم التهم سالفة الذكر، وأفضت هذه التحقيقات إلى ادعاء النائب العام المالي في لبنان بموجب"ورقة طلب" على غازي أبو نحل وآخرين بالجرائم المذكورة.

المصدر: "عمون"