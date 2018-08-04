وزيرة أردنية تشرح لمواطن فرق التسعيرة في فاتورتي كهرباء

وضّحت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي الاختلاف الحاصل في قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورتي كهرباء، لمواطن أردني طرح استفسارا بهذا الخصوص عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت زواتي في رد على المواطن الأردني، وهو من محافظة معان جنوبي المملكة، عبر حسابها في تويتر، "الفاتورتان إحداهما تعود لشهر تموز (يوليو) الماضي.. والأخرى لشهر حزيران (يونيو) الماضي".

وذكرت الوزيرة أن فرق أسعار الوقود في شهر يوليو بلغ 24 فلسا لكل كيلو واط في الساعة، بينما بلغ فرق أسعار الوقود في شهر يونيو 17 فلسا لكل كيلو واط في الساعة.

رأيت.. وأرغب بالتوضيح



١-بحسب تواريخ الفواتير

الاولى بشهر ٦ حيث كان بند فرق اسعار الوقود ١٧ فلس لكل ك.و.س والاستهلاك ٣٨٤، لذا ٣٨٤*١٧=٦,٥٢٨د



الثانيه بشهر ٧ حيث كان بند فرق الوقود ٢٤ فلس والاستهلاك ٣٦١ لذا ٣٦١*٢٤=٨,٦٦٤د



لا تلاعب على حساب الشعب كما تشير أخي.

اتمنى انها تكون وضحت. pic.twitter.com/QQN7OHRIMz — Hala Zawati (@hzawati) 4 августа 2018 г.

وتضمنت التغريدة، صورة لمنشور لأحد المواطنين يتهم فيها الحكومة بالتلاعب في حساب بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء المنزلية، معلقة عليها "رأيت.. وأرغب بالتوضيح".

وأكدت الوزيرة الأردنية للمواطن أنه لا يوجد تلاعب في أسعار الوقود على حساب الشعب.

المصدر: وسائل إعلام أردنية