افتتاح جامعة تركية في مدينة "الباب" السورية

تعتزم جامعة حران التركية، البدء بنشاطاتها في مدينة الباب السورية الشهر المقبل، وستقدم خدمات وتعلم آلاف الطلاب في المناطق المحررة من الأراضي السورية.

وستفتح كليات الجامعة أبوابها للدارسة في 6 تخصصات، وستكون المحاضرات فيها باللغات التركية، والعربية، والإنجليزية.

وذكر رئيس الجامعة رمضان تاشالان، أن تحضيرات افتتاح الجامعة شارفت على الانتهاء، مؤكدا على أن تركيا منذ بدء الأزمة في سوريا، تقدم الخدمات للمواطنين السوريين، والآن تعمل على تأسيس جامعة لهم في مناطقهم الآمنة.

ولفت تاشالان، إلى أن التخصصات الستة الأولى التي ستدرس في الجامعة ستكون هندسية وهي: الكهربائية والمدنية والصناعية والزراعية، والحفاظ على النباتات.

وقال إن قسمي الفيزياء والكيمياء سيفتتحان، وستعمل الجامعة على استيعاب 30 طالبا في كل تخصص.

وبين رئيس الجامعة التركية أن الطلاب سيدرسون السنتين الأولى والثانية في الكلية بسوريا، وسيدرسون السنتين الثالثة والرابعة في مقر الجامعة بتركيا.

المصدر: ترك برس