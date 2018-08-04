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قسد لـ RT: تمكنا من تطهير الشريط الحدودي بين سوريا والعراق بشكل كامل من داعش بدعم من التحالف الدولي

أخبار العالم العربي

قسد لـ RT: تمكنا من تطهير الشريط الحدودي بين سوريا والعراق بشكل كامل من داعش بدعم من التحالف الدولي
sdf-press.com
مدير المركز الإعلامي في "قوات سوريا الديمقراطية" مصطفى بالي
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أكد مدير المركز الإعلامي في "قوات سوريا الديمقراطية" مصطفى بالي في تصريح خاص لـ RT أن "قسد" تمكنت من تطهير كامل الشريط الحدودي بين سوريا والعراق من "داعش" بدعم من التحالف الدولي.

وأضاف بالي أن قوات "قسد" أمنت الشريط الحدودي السوري العراقي شمال دير الزور بتنسيق مع الجانب العراقي، لافتا إلى أن المناطق الجديدة التي حررت يتم تطهيرها من مخلفات التنظيم الإرهابي.

المصدر: RT

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