// 26.06.2018 по тикету 15478
قسد لـ RT: تمكنا من تطهير الشريط الحدودي بين سوريا والعراق بشكل كامل من داعش بدعم من التحالف الدولي
sdf-press.com
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أكد مدير المركز الإعلامي في "قوات سوريا الديمقراطية" مصطفى بالي في تصريح خاص لـ RT أن "قسد" تمكنت من تطهير كامل الشريط الحدودي بين سوريا والعراق من "داعش" بدعم من التحالف الدولي.
وأضاف بالي أن قوات "قسد" أمنت الشريط الحدودي السوري العراقي شمال دير الزور بتنسيق مع الجانب العراقي، لافتا إلى أن المناطق الجديدة التي حررت يتم تطهيرها من مخلفات التنظيم الإرهابي.
المصدر: RT
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