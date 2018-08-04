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مراسلنا: انفجار سيارة مفخخة شرقي مدينة مودية في اليمن

أخبار العالم العربي

مراسلنا: انفجار سيارة مفخخة شرقي مدينة مودية في اليمن
AFP MOHAMMED HUWAIS
صورة من الأرشيف
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أفاد مراسلنا في اليمن اليوم السبت، بتفجير سيارة مفخخة كانت مركونة على قارعة طريق شرقي مدينة مودية اليمنية.

وأسفر التفجير عن إصابة 3 من أفراد قوات الحزام الأمني، نقلوا بعدها الى مستشفى المدينة لتلقي العلاج.

من جهتها ذكرت مصادر إعلامية أن الحادث ناجم عن عبوة ناسفة بمدينة مودية الواقعة في محافظة أبين، حيث حاول جنود من قوات الحزام الأمني تفكيك العبوة التي عثروا عليها شرق المدينة، قبل أن تنفجر وتصيب ثلاثة منهم.

المصدر: RT + وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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