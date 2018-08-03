الرمثا الأردنية بانتظار فتح معبر نصيب مع سوريا

عبّر المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة الأردنية ينال البرماوي عن اهتمام بلاده باستئناف حركة النقل البري والتجارة مع سوريا، لما فيه من مصلحة اقتصادية مشتركة للبلدين.

وقال ينال البرماوي لوكالة "الأناضول" التركية: "السوق السورية تعتبر من أهم الأسواق التصديرية للأردن، كما أن العديد من الصادرات الأردنية، تمر عبر الأراضي السورية".

وتابع: "السوق الأردنية تستقبل العديد من السلع السورية، مما يؤدي إلى انتعاش المناطق الحدودية وخاصة الرمثا، وانتعاش حركة النقل وشركات التخليص والخدمات اللوجستية المختلفة".

وقال حسين أبو الشيح رئيس بلدية الرمثا الكبرى التابعة لمحافظة إربد الأردنية الحدودية مع سوريا، لـ"الأناضول"، إن "السوق متعطشة للبضائع السورية، والرمثا بوابة الأردن من الشمال ومغذية رئيسة لتلك البضائع، والتجار يأملون في فتح الحدود التي ستعيد الروح التجارية لسوق الرمثا".

وأفاد وزير النقل السوري علي حمود مؤخرا بأن الطريق إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن جاهز للاستخدام وأن دمشق تدرس إمكانية فتحه.

يشار إلى أن المعبر يربط بين بلدة نصيب السورية في محافظة درعا وبلدة جابر الأردنية في محافظة المفرق، وهو أكثر المعابر ازدحاما على الحدود حيث تنتقل عبره البضائع بين البلدين، وبين لبنان وسوريا وبلدان الخليج.

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وكانت وحدات من الجيش السوري قد استعادت معبر نصيب من المسلحين بالكامل في الـ6 من يوليو الماضي، تزامنا مع إبرام المصالحة بين الحكومة والجماعات المسلحة جنوب غربي البلاد.

المصدر: وكالات