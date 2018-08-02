قتلى وجرحى بقصف المسلحين أحياء سكنية في حلب

قتل 3 أشخاص وأصيب 6 آخرون بجروح متفاوتة جراء سقوط قذائف أطلقها مسلحو التنظيمات الإرهابية على الأحياء السكنية في مدينة حلب شمالي سوريا.

وذكرت وكالة "سانا" السورية، أن القصف طال منطقة جمعية الزهراء السكنية على الأطراف الغربية في حي حلب الجديدة، كما تسبب القصف أيضا بوقوع أضرار مادية في المنازل وعدد من السيارات المركونة في المنطقة.

وأفاد مصدر أمني سوري، بأن "وحدة من الجيش ردت على مصدر إطلاق القذائف عبر رمايات مدفعية مركزة أسفرت عن تكبيد الإرهابيين خسائر في الأفراد والعتاد".

وتنتشر في أطراف جمعية الزهراء السكنية وقرى في ريف حلب الجنوبي الغربي مجموعات إرهابية تتبع في أغلبيتها لتنظيم "جبهة النصرة"، وتقوم بين الحين والآخر بالاعتداء على المدنيين في الأحياء السكنية للمدينة والمناطق المجاورة.

المصدر: سانا