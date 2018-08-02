غريفيث يدعو لمفاوضات بشأن اليمن في سبتمبر المقبل

دعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الجهات المتنازعة في الأزمة اليمنية للتفاوض في السادس من سبتمبر المقبل في جنيف، مشددا على ضرورة بناء الثقة بين جميع أطراف النزاع.

وقال غريفيث اليوم الخميس، في كلمة له أمام جلسة في مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن: "اجتماع جنيف المزمع بشأن اليمن سيكون بمثابة فرصة لبحث إطار للمفاوضات وبناء الثقة بين جميع أطراف النزاع في الأزمة اليمنية".

وأضاف غريفيث أن هنالك فرصة لتحقيق السلام في اليمن، مشيرا إلى أنه بصدد إجراء مشاورات في المنطقة قبل انعقاد اجتماع جنيف من أجل الدفع باتجاه إيجاد حل للأزمة بعيدا عن الاقتتال، يرضي جميع الأطراف.

وأكد البمعوث الأممي سعيه الدؤوب للوصول لحل سلمي لأزمة ميناء الحديدة، مشيرا إلى أنه توصل مع الجهات التي اجتمع بها إلى نتائج "بناءة" في هذا الصدد.

المصدر: وكالات