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السعودية.. الحكم بإعدام يمني أدين بالتخابر مع الحوثيين

أخبار العالم العربي

السعودية.. الحكم بإعدام يمني أدين بالتخابر مع الحوثيين
RT
المحكمة العامة في العاصمة السعودية الرياض
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قضت المحكمة الجزائية في السعودية على متهم يمني الجنسية بالقتل تعزيرا، وذلك بعد ثبوت إدانته بالتخابر مع جهات خارجية معادية للمملكة.

وجاء في لائحة الاتهام أن " المتهم قام بتحديد مواقع ومنشآت حكومية وعسكرية بقصد الإضرار بالأمن ومصالح الدولة وممتلكاتها، مقابل حصوله على مبالغ مالية ووعده بالحصول على منصب من قبل الحوثيين".

كما أدانته المحكمة بتأييد ما يسمى "حركة التمرد الحوثي"، التي تصنفها المملكة منظمة إرهابية، و"خيانته للمملكة بعد استضافتها له وإصدار هوية زائر له، وإدانته بإرسال عدة رسائل عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي (واتس آب) إلى بعض قادة وعناصر الحوثيين في اليمن".

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وأشارت النيابة العامة السعودية أنها عثرت على رسائل صور ومعلومات وإحداثيات لمواقع ومنشآت حكومية وقواعد عسكرية بقصد استهدافها من قبل المسلحين في اليمن، الأمر الذي عدته مساسا بالنظام العام.

المصدر: الرياض

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