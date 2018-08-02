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شاهد.. هدية مميزة من الجنود المصريين للرئيس السيسي

أخبار العالم العربي

شاهد.. هدية مميزة من الجنود المصريين للرئيس السيسي
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الرئيس السيسي يتسلم الهدية
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قدم مدير معهد ضباط الصف المعلمين اللواء مدحت عبد الرازق، هدية تذكارية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخريج الدفعة 156 لضباط الصف المتطوعين.

وقام السيسي خلال مشاركته صباح اليوم الخميس في حفل التخرج بتقبيل الهدية التي كانت عبارة عن مصحف قرآني كبير.

ومنح الرئيس السيسي الميداليات للأوائل من خريجي الدفعة، وكان في استقباله القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، وكبار قادة القوات المسلحة.

المصدر: صدى البلد

// 26.06.2018 по тикету 15478

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