إيطاليا تحتجز وزيرا مصريا سابقا هاربا تمهيدا لتسليمه

قال وزير الدولة المصري للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق محمد محسوب، إن الشرطة الإيطالية احتجزته قرب مدينة كاتانيا تمهيدا لتسليمه للقاهرة، لتنفيذ أحكام قضائية صدرت بحقه.

وأوضح محسوب في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع "تويتر": "الشرطة الإيطالية تحتجزني منذ 3 ساعات قرب مدينة كاتانيا، بطلب من السلطة المصرية لتسليمي، وترفض الإفصاح عن التهم الموجهة لي".

الشرطة الإيطالية تحتجزني منذ ٣ ساعات قرب مدينة كاتانيا بطلب من السلطة المصرية لتسليمي..

وترفض الإفصاح عن التهم الموجهة لي.. — Mohamed MAHSOOB (@MohammedMAHSOOB) ١ أغسطس ٢٠١٨

في حين أضاف محسوب في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا حاليا محتجز في قسم شرطة مدينة كوميزو التابع لمقاطعة راغوزا (جنوبي إيطاليا)، بطلب من الحكومة المصرية بتسليمي".

#عاجل#فيديو د #محمد_محسوب: أنا محتجز في ايطاليا بناء على أوامر من نظام السيسي بتهم ملفقة كالسرقة والإغتصاب والنصب#ارحل_ياسيسي#الراجل_المصري_جدع_ولكنpic.twitter.com/lpRlFcC0IT — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) ١ أغسطس ٢٠١٨

وأشار إلى أن السلطات المصرية وجهت له تهما وصفها بـ"الملفقة" كـ"النصب والاحتيال والتهجم على ممتلكات الدولة"، مستطردا "مثلما أدافع عن حرية بلدي سأدافع عن حريتي حتى آخر نفس في حياتي".

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محمد محسوب شغل منصب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية بوزارة هشام قنديل رئيس الوزراء السابق في عهد محمد مرسي، وكان عضوا في الهيئة العليا لحزب الوسط المصري.

وصدرت بحقه عدة أحكام جنائية من محاكم مصرية لارتكابه مخالفات قانونية وجنائية، منها إهانة القضاء، بالإضافة إلى حكم قضائي صدر من محكمة جنح مدينة نصر في أبريل 2015، يقضي بحبسه 3 سنوت، لتورطه "بالنصب والاحتيال" على مستثمر خليجي.

المصدر: تويتر + وكالات