الدفاع الروسية: نحو 600 ألف لاجئ عادوا إلى دير الزور خلال 10 أشهر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن حوالي 600 ألف نازح سوري عادوا إلى محافظة دير الزور السورية خلال الأشهر العشرة الماضية.

وأشار رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في الوزارة، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، إلى مساهمة السلطات السورية في توفير ظروف مواتية لعودة اللاجئين.

وفي اجتماع لمركز التنسيق المشترك بين الوزارات الخاص بشؤون عودة اللاجئين إلى سوريا، ذكر الضابط الروسي أن سلطات محافظة دير الزور نجحت في إنجاز عدد من المشاريع الرامية إلى إعادة الحياة في القرى والبلدات المحررة من المسلحين، إلى طبيعتها.

وقال ميزينتسيف إن التقدم في إنعاش منشآت البنية التحتية في المحافظة سمح بعودة حوالي 600 ألف من سكانها إلى ديارهم خلال الأشهر العشرة الماضية".

المصدر: نوفوستي