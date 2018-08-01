 
مباشر

الدفاع الروسية: نحو 600 ألف لاجئ عادوا إلى دير الزور خلال 10 أشهر

أخبار العالم العربي

الدفاع الروسية: نحو 600 ألف لاجئ عادوا إلى دير الزور خلال 10 أشهر
سانا
إعادة الحياة إلى طبيعته في دير الزور
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kley

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن حوالي 600 ألف نازح سوري عادوا إلى محافظة دير الزور السورية خلال الأشهر العشرة الماضية.

وأشار رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في الوزارة، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، إلى مساهمة السلطات السورية في توفير ظروف مواتية لعودة اللاجئين.

وفي اجتماع لمركز التنسيق المشترك بين الوزارات الخاص بشؤون عودة اللاجئين إلى سوريا، ذكر الضابط الروسي أن سلطات محافظة دير الزور نجحت في إنجاز عدد من المشاريع الرامية إلى إعادة الحياة في القرى والبلدات المحررة من المسلحين، إلى طبيعتها.

وقال ميزينتسيف إن التقدم في إنعاش منشآت البنية التحتية في المحافظة سمح بعودة حوالي 600 ألف من سكانها إلى ديارهم خلال الأشهر العشرة الماضية".

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مع عهد التميمي... كيف تحولت إلى أيقونة