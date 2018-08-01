مصر ترد على فضيحة الشهادات المزورة في الكويت

كشف وزارة التعليم العالي المصرية عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن منح جامعات مصرية 40 شهادة مزورة لطلبة كويتيين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الجامعات المصرية لم تصدر أي شهادات جامعية مزورة للطلاب الكويتيين، سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا، وأن القضية المثارة حاليا تتعلق بتورط أشخاص في إصدار شهادات وهمية لا مرجع لها في الجامعات المصرية على الإطلاق.

إقرأ المزيد

وأضافت الوزارة أن الجامعات المصرية ليست طرفًا في هذه القضية، وأنها حينما سئلت عن صحة هذه الشهادات من الجانب الكويتي، أفادت بأنها مزورة ووهمية، مشيرة إلى تطوير الجامعات المصرية خلال الفترة الماضية طباعة شهاداتها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية بما يجعلها غير قابلة للتزوير والتحايل.

وكانت الجهات المختصة في الكويت اتهمت وافدا مصريا يعمل في وزارة التعليم العالي المصرية بأنه قام بتزوير الشهادات الجامعية في بلده بالتواطؤ مع شخص آخر مقابل مبالغ مالية.

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصدر في المباحث الجنائية المختصة بمكافحة التزييغ والتزوير أن الجهاز تلقى معلومات عن نشاط الوافد الشرعي، وأكدت التحريات تورطه وتسلمه مبالغ مالية من أبناء جاليته مقابل منحهم شهادات مزورة، معلنا وجود بلاغات عن أكثر من 400 شهادة، معظمها في تخصص الحقوق، واستدعاء 18 مواطنا يشتبه في تزوير شهاداتهم العلمية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية