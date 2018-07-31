تونس.. مستوى قياسي مرتفع لإيرادات تصدير التمور

قالت وزارة الزراعة التونسية يوم الثلاثاء إن إيرادات تصدير التمور سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بصعودها 32.6 بالمئة حتى نهاية يوليو مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017.

وأفادت الوزارة بأن إيرادات تصدير التمور وصلت إلى 700.8 مليون دينار (261.04 مليون دولار).

وأضافت الوزارة في بيان أن تونس تمكنت من تصدير التمور لأكثر من 80 دولة محققة رقما قياسيا في مداخيل الصادرات.

كما أفادت بأن الكميات المصدرة حققت رقما قياسيا فاق 119 ألف طن.

وتغطي البيانات التي أعلنتها الوزارة الفترة منذ انطلاق موسم التصدير في أكتوبر 2017 إلى 27 يوليو 2018.

المصدر: رويترز