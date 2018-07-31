تونس.. قوات الأمن تعتقل "داعشيا" خطط لهجوم

أعلنت وزارة الداخلية التونسية يوم الاثنين عن توقيف عنصر تكفيري "خطير" ينشط ضمن تنظيم "داعش" قرب العاصمة التونسية.

وأفادت الداخلية التونسية في بيان، بأن وحدات الحرس الوطني تمكنت وفي إطار الأعمال الاستباقية، من إيقاف عنصر تكفيري مصنّف خطير في جهة حي التحرير (تونس العاصمة)، كان بصدد التخطيط لهجوم.

وأضافت الوزارة في بلاغها أنه وبالتحقيق معه تأكد نشاطه ضمن ما يسمّى بتنظيم "داعش".

وأشارت الداخلية إلى إحالته على الجهات القضائية لمكافحة الإرهاب يوم 27 يوليو وتم إيداعه السجن.

كما تمكنت قوات الأمن بوادي الرمل ولاية الكاف (شمال غرب) يوم 30 يوليو من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 28 عاما يقطن بمعتمدية تاجروين.

الكاف / القبض على عنصر تكفيري مفتش عنه https://t.co/UlebUzoV7d — M.Interieur_Tunisie (@interieurTn) 31 июля 2018 г.

المصدر: وكالات