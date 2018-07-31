 
مباشر

تونس.. قوات الأمن تعتقل "داعشيا" خطط لهجوم

أخبار العالم العربي

تونس.. قوات الأمن تعتقل
www.interieur.gov.tn
تونس.. قوات الأمن تعتقل "داعشيا" خطط لعمل إرهابي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kl6q

أعلنت وزارة الداخلية التونسية يوم الاثنين عن توقيف عنصر تكفيري "خطير" ينشط ضمن تنظيم "داعش" قرب العاصمة التونسية.

وأفادت الداخلية التونسية في بيان، بأن وحدات الحرس الوطني تمكنت وفي إطار الأعمال الاستباقية، من إيقاف عنصر تكفيري مصنّف خطير في جهة حي التحرير (تونس العاصمة)، كان بصدد التخطيط لهجوم.

وأضافت الوزارة في بلاغها أنه وبالتحقيق معه تأكد نشاطه ضمن ما يسمّى بتنظيم "داعش".

وأشارت الداخلية إلى إحالته على الجهات القضائية لمكافحة الإرهاب يوم 27 يوليو وتم إيداعه السجن.

كما تمكنت قوات الأمن بوادي الرمل ولاية الكاف (شمال غرب) يوم 30 يوليو من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 28 عاما يقطن بمعتمدية تاجروين. 

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا