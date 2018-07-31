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بالصور والفيديو.. الرزاز وسط البلد

أخبار العالم العربي

بالصور والفيديو.. الرزاز وسط البلد
@PrimeMinistry
رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز
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زار رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، صباح الثلاثاء، كشك الثقافة العربية في منطقة وسط البلد بالعاصمة عمان.

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء على موقع "فيسبوك"، تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي قال فيها إن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بدأ صباحه بزيارة كشك الثقافة العربية في وسط البلد.

كما زار الرزاز مركز أمن المدينة في وسط البلد، مشددا خلال الزيارة على عدم التهاون في قضية الاعتداء على رقيب المرور ومؤكدا على سيادة القانون..

وقدم الرزاز دعمه المطلق لأفراد الأجهزة الأمنية في عملهم قائلا: "من يعمل صح نحن وراءه واللي بشتغل غلط ما حدا راح يوقف معه".

وإثر اختتام زيارته لمركز أمن المدينة في العاصمة، توجه الرزاز إلى المستشفى لعيادة رقيب المرور يوسف الشطي، وليطمئن على صحته بعد تعرضه لاعتداء، حيث شدد على عدم التهاون في الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.

المصدر: رئاسة الوزراء الأردنية

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