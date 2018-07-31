الدول الضامنة لمسار أستانا تدعو العالم لزيادة مساعداته لسوريا

دعت الدول الثلاث الضامنة لـ"مسار أستانا" بشأن التسوية السورية، خلال اجتماعها في مدينة سوتشي الروسية، دول العالم لزيادة مساعداتها لسوريا.

وجاء في مسودة البيان الختامي للقاء سوتشي، اليوم الثلاثاء، أن المشاركين في الاجتماع أكدوا على حث كل الجهود لمساعدة السوريين في استعادة حياتهم الطبيعية وبدء المحادثات لعودة النازحين واللاجئين.

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وأكدت المسودة أيضا اتفاق الدول الضامنة للهدنة في سوريا (روسيا، تركيا، إيران) على استكمال جهود بناء الثقة بين أطراف النزاع السوري بما فيها قضية المعتقلين.

كما أكدوا وقوفهم "ضد الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا والدول المجاورة"، بحسب نص المسودة.



هذا وأكدت الوثيقة اتفاق الأطراف المجتمعة على عقد اجتماع في نوفمبر، دون تحديد مكانه.

وانطلقت، أمس الاثنين، في منتجع سوتشي جنوبي روسيا، جولة المحادثات العاشرة بـ"صيغة أستانا" حول سوريا.

وعقدت الجلسة بحضور وفود الدول الضامنة الثلاث، روسيا وتركيا وإيران، والأمم المتحدة ووفدي الحكومة السورية والمعارضة، في حين رفضت واشنطن حضور اللقاء بصفة مراقب.

المصدر: وكالات