دي ميستورا يقدم للدول الضامنة قائمة غير نهائية للجنة صياغة الدستور السوري

قدم المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، خلال مؤتمر سوتشي حول سوريا، لممثلي الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) قائمة غير نهائية للجنة السورية لصياغة دستور جديد.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر من الوفد الإيراني، أن المبعوث الأممي ناقش كذلك مع ممثلي الدولة الضامنة طرق تعيين ممثلين عن الحكومة والمعارضة وكذلك المجتمع المدني في اللجنة الدستورية.

وأوضح المصدر أن "القائمة التي قدمها المبعوث الأممي غير نهائية".

وقال دي ميستورا في تصريح صحفي، بعد لقائه ممثلي الدول الضامنة، في سوتشي، إن لقاءه كان مفيدا، حيث تمت مناقشة مسألة اللجنة الدستورية السورية.

وانطلقت، أمس الاثنين، في سوتشي جنوبي روسيا، جولة المحادثات العاشرة بصيغة أستانا حول سوريا.

وعقدت الجلسة بحضور وفود الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران، والأمم المتحدة ووفدي الحكومة السورية والمعارضة، في حين رفضت واشنطن حضور اللقاء بصفة مراقب.

المصدر: نوفوستي