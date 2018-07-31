الجيش السوري على وشك السيطرة الكاملة على حوض اليرموك بريف درعا

أفادت شبكة الإعلام الحربي المركزي، بأن الجيش السوري تمكن اليوم الثلاثاء من تحرير قريتي كويا وبيت آره، في حوض اليرموك بريف درعا إثر استباكات مع مسلحي "داعش" في المنطقة.

وقال الإعلام المركزي في بيان مقتضب نشره عبر "تويتر": "الجيش السوري يتابع عملياته في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الشمالي الغربي ويبسط سيطرته على قريتي كويا وبيت آره بعد مواجهات مع تنظيم داعش".

وبات الجيش السوري بذلك على وشك استعادة السيطرة على كامل حوض اليرموك، إذ حرر أمس الاثنين بلدة الشجرة في المنطقة بعد عملية عسكرية قضى خلالها على آخر تجمعات "داعش" هناك.

وأوضحت وكالة "سانا" الرسمية أن الجيش دخل الشجرة وطرد المسلحين من هذه البلدة، التي كانت تعتبر المعقل الرئيس للتنظيم في حوض اليرموك.

وأشارت وسائل إعلام مقربة من دمشق إلى أن هذا التقدم الميداني جرى بالتزامن مع بسط الجيش السوري سيطرته على كل المنطقة الحدودية مع هضبة الجولان جنوب غرب البلاد على الحدود مع الجانب الإسرائيلي.

بدوره، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، أن القوات الحكومية الزاحفة استعادت كل المناطق جنوب غرب البلاد باستثناء 3 قرى كانت في قبضة عناصر جماعة "جيش خالد بن الوليد" المرتبطة بتنظيم "داعش" والتي سيطرت على حوض اليرموك.

المصدر: شبكة الإعلام الحربي المركزي + وكالات