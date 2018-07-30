السعودية تستضيف 1500 حاج من ذوي ضحايا حرب اليمن

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا يقضي باستضافة 1500 حاج من ذوي قتلى يمنيين وسودانيين حاربوا ضمن التحالف العربي والذي تقوده السعودية ضد الحوثيين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الاثنين، أن هذه الاستضافة تأتي ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وصرح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ عبداللطيف آل الشيخ بأن "صدور هذا الأمر الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يأتي امتدادا لأعماله الجليلة، ومكارمه المتواصلة تجاه المسلمين بعامة وذوي القتلى بخاصة، وتقديراً للتضحيات البطولية التي قدمها الشهداء الأبرار في الدفاع عن حياض الدين، وأرض اليمن الشقيق وكرامة وعزة أهله"، بحسب قوله.

وتبدأ مناسك الحج هذا العام في 19 أغسطس المقبل، وستمتد حتى 24 من الشهر نفسه.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية