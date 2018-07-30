لافروف: نريد أن نتفق مع الغرب حول مسألة اللاجئين السوريين

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن موسكو تسعى للتوصل إلى تفاهم مع الدول الغربية حول قواعد مشتركة للتعامل مع مشكلة اللاجئين السوريين.

وفي كلمة ألقاها أمام المشاركين في المنتدى الشبابي الروسي "ميدان المعاني" بمقاطعة فلاديمير (شرقي موسكو)، صرح لافروف بأنه ورئيس هيئة الأركان الروسية، فلاديمير غيراسيموف، ناقشا هذا الموضوع مع زملائهما الغربيين، أثناء زيارتهما إلى باريس، موضحا: "نريد أن نتفق على مبادئ ما مشتركة للعمل على حل هذه المشكلة".

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وأضاف لافروف أن الحديث يدور عن مسألة ذات أهمية بالغة الإلحاح بالنسبة للدول الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط على حد سواء.

وقد ازداد حل مشكلة اللاجئين السوريين أهمية في ضوء الانتصارات الأخيرة التي حققها الجيش السوري على المتطرفين في ضواحي دمشق وفي جنوب البلاد، وخاصة بعد القمة الروسية الأمريكية في العاصمة الفنلندية هلسنكي، في 16 يوليو.

وبحث لافروف وغيراسيموف هذا الموضوع أثناء تنقلاتهما الأخيرة في كل من إسرائيل وألمانيا وفرنسا، الأسبوع الماضي.

المصدر: تاس