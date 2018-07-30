في الذكرى الأولى لوفاته .. قناة "RT" تعلن الفائز بجائزة "خالد الخطيب" الدولية

تصادف اليوم ذكرى مرور عام على رحيل المراسل المتعاقد مع قناة "RT" خالد الخطيب، الذي سقط خلال تغطيته للأحداث في سوريا، وسيعلن اليوم عن الفائز بجائزة "خالد الخطيب" التي وضعتها القناة.

هذا ومن المقرر أن تعلن لجنة جائزة "خالد الخطيب" التذكارية لأفضل الأعمال الصحفية في مناطق النزاعات، عن الفائز بالجائزة الدولية السنوية للإبداع، التي استحدثتها قناة "RT" تخليدا لذكرى مراسلها الخطيب، وتمنح الجائزة لصحفيين حربيين أظهروا شجاعتهم أثناء تغطية الحروب.

إلى ذلك تنطلق اليوم في مدينة السلمية، مسقط رأس خالد الخطيب في محافظة حماة، بطولة لكرة القدم بمناسبة مرور عام على رحيله، ويشارك في البطولة 24 فريقا، ومن المقرر أن تجري هذه البطولة سنويا تخليدا لذكرى الخطيب.

لقي الصحفي خالد الخطيب، حتفه يوم 30 يوليو العام الماضي، بعد أن أصيب بقذيفة أثناء تغطيته لاشتباكات بين الجيش السوري وعناصر تنظيم "داعش" في محيط السخنة بالبادية السورية.

وتخليدا لذكرى وفاة الخطيب قررت شبكة "RT" الفضائية في الأول من أغسطس العام الماضي استحداث جائزة دولية سنوية للصحفيين تحمل اسم الزميل الفقيد "خالد الخطيب".

المصدر: RT