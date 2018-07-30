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نائب في برلمان لاتفيا لا يرى راحة بلاده إلا في تفكك روسيا!

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نائب في برلمان لاتفيا لا يرى راحة بلاده إلا في تفكك روسيا!
Sputnik
ريغا - لاتفيا
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أعلن ألكسندر كيرشتيجنز، النائب في برلمان لاتفيا، أنه يريد "تقسيم روسيا إلى عدة أجزاء"، كاشفا عن رغبته المحمومة هذه على حسابه في تويتر.

ووصلت درجة الكراهية بهذا النائب اللاتفي إلى أن يرى أن مثل هذا الإجراء "ضروري لراحة بلاده وأوروبا".

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وخلص كيرشتيجنز إلى القول: "فقط حين تتفكك روسيا إلى دول صغيرة بحسب مكوناتها العرقية، ستنتهي الصراعات العسكرية، ويسود السلام أوروبا لسنوات طويلة".

بهذا التفكير المسموم، علّق هذا السياسي اللاتفي على  منشور مكرس للكاتب فلاديمير فوينوفيتش، الذي كان قد اقترح نسخة متطرفة للنشيد الوطني في الاتحاد السوفيتي.

الكاتب فوينوفيتش توفى مساء السبت الماضي عن عمر ناهز 85 عاما نتيجة نوبة قلبية، ومن أشهر أعماله "ثلاثية للجندي  إيفان تشونكين"، و"موسكو 2042"، و"صورة على خلفية العالم".

 يذكر أن الشعارات المناهضة لروسيا تتعالى بشكل منتظم في لاتفيا (جمهورية سوفيتية سابقة تقع على بحر البلطيق)، ومع ذلك يشدد عدد من السياسيين في هذا البلد على أن العلاقات بين ريغا (عاصمة لاتفيا) وموسكو في الوقت الراهن تزداد سوءا بمبادرات من لاتفيا، وأن هذا الوضع لا يجلب لريغا إلا الخسارة.

المصدر: نوفوستي

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