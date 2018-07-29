محمد السادس يصدر عفوا على 1204 أشخاص

أصدر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، مساء اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الـ19 لتربعه على العرش عفوا ساميا على 1204 أشخاص من المعتقلين والموجودين في حالة وقف التنفيذ.

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ونشرت وزارة العدل المغربية في هذا السياق بيانا جاء فيه: "بمناسبة عيد العرش المجيد... تفضل جلالة الملك... أمره السامي المطاع بالعفو عن مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1204 أشخاص".

وأوضح البيان أن من شملهم العفو هم المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 899 سجينا موزعين على النحو التالي:

– العفو عما تبقى من العقوبة السجنية أو الحبسية لفائدة: 7 سجناء

- التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 865 سجينا

- تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 27 سجينا مستفيدين من العفو الملكي السامي .

كما تضم القائمة 305 أشخاص في حالة سراح وهم موزعون على النحو التالي:

– العفو من العقوبة الحبسية أو السجنية أو مما تبقى منها لفائدة : 42 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 14 شخصا

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 6 أشخاص

– العفو من الغرامة لفائدة : 243 شخصا.

ويصل بالتالي العدد الإجمالي لمن يشملهم العفو إلى 1204 أشخاص.

ولم توضح وسائل الإعلام المغربية ما إذا تضمنت هذه القائمة النشطاء المعتقلين عقب مشاركتهم في "حراك الريف".

المصدر: وسائل إعلام مغربية