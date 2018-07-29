العاهل المغربي: الخاسر الأكبر من إشاعة الفوضى هو الوطن والمواطن على حد سواء

قال العاهل المغربي الملك محمد السادس في كلمة ألقاها يوم الأحد، في الذكرى الـ 19 لتوليه مهام الحكم، إن الخاسر الأكبر من إشاعة الفوضى هو الوطن والمواطن على حد سواء.

وأضاف العاهل المغربي أن تحقيق العدالة الاجتماعية أمر مهم ويحظى باهتمامه.

وتابع قائلا إن المغاربة الأحرار لا تؤثر فيهم الظروف بل تقويهم لمواجهة التحديات.

وشدد في كلمته على ضرورة تصحيح الاختلالات في مجال الصحة، مشيرا إلى أن الحوار الاجتماعي واجب ولا بد منه.

وطالب ملك المغرب الأحزاب باستقطاب نخب جديدة من الشباب، داعيا الحكومة لإعادة هيكلة شاملة للبرامج والسياسات الوطنية، وتسهيل برامج الاستثمارات.

وبين العاهل المغربي أن النقد الذاتي فضيلة وظاهرة صحية.

وفيما يلي أهم النقاط التي جاءت في كلمة العاهل المغربي:

سنواصل العمل لإزالة المعوقات من أجل خلق فرص عمل

نعتز بالإنجازات في ظل الوحدة والاستقرار

توفير فرص العمل يكون بإحداث نقلة نوعية في مجال الاستثمار

يجب على الحكومة تسهيل برامج الاستثمارات

حققنا العديد من الانجازات في مختلف المجالات في إطار الوحدة الوطنية

المصدر: وكالات