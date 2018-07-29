مدمرة أمريكية في زيارة "مجاملة" للجزائر (فيديو)

رست اليوم الأحد 29 يوليو مدمرة أمريكية بميناء الجزائر في إطار التعاون العسكري الجزائري الأمريكي.

وسيكون لطاقم القطعة البحرية الأمريكية 64 USS Carney ddg برنامج من النشاطات التشريفية والرياضية والثقافية، كما ستقوم بتمرين Passex نهاية الشهر الجاري مع القطعة البحرية الجزائرية "الرايس قورصو".

وتشتمل تمرينات Passex على التنسيق بين قوتين بحريتين لضمان قدرة القوات البحرية على التواصل والتعاون في أوقات الحرب أو الإغاثة الإنسانية.

المصدر: التلفزيون الرسمي الجزائري