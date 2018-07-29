قناة NTV التركية: سفيرة مصر في قبرص تهدد بتدخل عسكري ضد تركيا

زعمت قناة NTV التركية، السبت، أن السفيرة المصرية في قبرص مي طه محمد أن بلادها لن تتهاون في استخدام القوة العسكرية ضد تركيا في مسألة التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.

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ولم يرد أي تعليق من السفيرة المصرية على هذه المزاعم، كما لم تعلق الخارجية المصرية أو أية وسيلة إعلام مصرية على هذا الأمر.

وادعت القناة التركية أن تصريحات السفيرة مي طه محمد جاءت خلال مشاركتها في مؤتمر "القبارصة بالخارج" في قبرص اليونانية بمشاركة سفراء إسرائيل ومصر والولايات المتحدة المعتمدين لدى قبرص.

ونقلت القناة التركية عن السفيرة المصرية قولها إن القاهرة لن تتهاون في استخدام القوة العسكرية ضد تركيا إذا استدعى الأمر ذلك، بحسب زعم القناة.

وذكرت قناة "NTV" التركية أنه خلال كلمته بالمؤتمر وصف السفير الإسرائيلي سامي رافيل أفعال تركيا المستنكرة لتنقيب القبارصة عن الغاز الطبيعي بـ"التحريضية"، مشيرا إلى احتمالية أن تضطر تل أبيب إلى التدخل عسكريا بسبب التهديدات التركية.

من جهتها شددت السفيرة الأمريكية كاثلين دورتي على أن موقف تركيا تجاه القبارصة غير مقبول.

المصدر: قناة "NTV" التركية