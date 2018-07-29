السيسي: لم نتآمر على الإخوان (فيديو)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، أن الشعب المصري قدّم الكثير من أجل الحصول على الأمن والاستقرار، مشددا على أن الفداء يكون للوطن وليس لشخصه.

وتعقيبا على دعوات المصالحة، قال الرئيس المصري خلال جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السادسة: "نجابه الإرهاب بلا هوادة، لا نجري اتصالات ولا مصالحات.. أنتم من ستعملون على المصالحة".

وأفاد السيسي بأنه لم يكن هناك أي شكل من أشكال التآمر على النظام السابق، مشيرا إلى أن الجيش لم يتحرك إلا عندما استدعاه الشعب.

وأضاف السيسي خلال كلمته بجامعة القاهرة: "أقسم بالله ما كان فيه تآمر من الجيش على النظام السابق (الإخوان).. وكنا نعرف منذ الثلاثة شهور الأولى في عام 2013 أن الدولة تدخل في نفق مظلم".

وأوضح الرئيس المصري أن البيان الذي أصدره قبل 30 يونيو 2013 من أجل مطالبة الجميع بإيجاد حل قبل أن تدخل البلد في نفق مظلم، مؤكدا أن البيان كان من واقع الإحساس بحجم الخطر.

المصدر: موقع "المصريون"