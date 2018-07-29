التحالف العربي يقول إنه دمر موقع منظومة صواريخ باليستية للحوثيين في صعدة

أعلن التحالف العربي، يوم الأحد، تدمير مواقع صواريخ باليستية تابعة للحوثيين بمحافظة صعدة، بحسب ما أفادت به قناة 'الإخبارية' السعودية.

ونشرت قناة 'الإخبارية' السعودية الرسمية تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تضمنت فيديو قالت إنها عملية استهداف لموقع منظومة صواريخ باليستية في صعدة.

وأظهر الفيديو لحظة استهداف مقاتلات التحالف لموقع منظومة صواريخ باليستية في المحافظة اليمنية.

وقال التحالف في بيان إنه لن يسمح للحوثيين بالحصول على قدرات عسكرية تهدد الأمن الإقليمي.

#التحالف: لن نسمح للميليشيات الحوثية بالحصول على قدرات عسكرية تهدد الأمن الإقليمي #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 29 июля 2018 г.

وأفادت وكالة "رويترز" يوم الجمعة بأن التحالف العربي بقيادة السعودية شن غارات جوية جديدة على ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في غرب اليمن.

ونقلت الوكالة عن سكان محليين قولهم إن طيران التحالف استأنف قصف الحديدة بعد منتصف الليل مستهدفا نقطة للشرطة العسكرية التابعة للحوثيين وسط المدينة ومصنعا لأكياس البلاستيك شمالها ومديريتي التحيتا وزبيد جنوبي الميناء.

واستأنف التحالف عملياته العسكرية في الحديدة، الشريان الاستراتيجي لإيصال المساعدات إلى المحتاجين في البلاد، بعد استهداف الحوثيين لناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر.

المصدر: قناة "الإخبارية" السعودية