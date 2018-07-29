صندوق أمريكي يعتزم الاستثمار في الرياح المغربية

أعلن صندوق استثماري أمريكي عن نيته الاستثمار في إنشاء محطة توليد للطاقة بالرياح في مدينة الداخلة جنوب المغرب، بمبلغ مالي يصل إلى 3 مليار دولار، بحسب ما أفاد موقع "هسبريس" المغربي.

وأعلنت شركة "بروكستون بارتنرز"، التي تملك أسهما بقيمة 150 مليون دولار، عن هذا المشروع الذي ستصل ميزانيته على مدى 5 سنوات إلى 3 مليار دولار، من أجل إنشاء محطة للطاقة الريحية بطاقة تصل إلى 900 ميغاواط على مساحة شاسعة تبلغ آلاف الهكتارات.

ووفق "القانون 16.08" الذي يتيح للقطاع الخاص إنتاج الطاقة الكهربائية لتلبية حاجياته، سيكون هذا الاستغلال الطاقي وفق شروط تقنية وتجارية يحددها قطاع الطاقة وينظمها المكتب الوطني للماء والكهرباء.

وحسب البيان الذي تداولته وسائل إعلام أمريكية، منها وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، فإن المشروع يتعلق بإنتاج طاقة نظيفة ومتجددة ستخصص لتشغيل خوادم خاصة بالـ"بلوك تشين"، وهي تقنية مخصصة لتخزين التعاملات الرقمية عبر شبكة الإنترنت والتحقق من صحتها وترخيصها وتأمينها بأعلى درجات الأمان والتشفير، وهي مرتبطة في أغلب الأحيان بالعملات الرقمية.

Bitcoin mining in Morocco? It may happen if this fund can build a giant wind farm first https://t.co/cQl1d9xFBRpic.twitter.com/6Sk0h8n8tW — Bloomberg (@business) 27 июля 2018 г.

وتعدّ مدينة الداخلة منطقة رياح بالدرجة الأولى، حيث تصل سرعة الرياح فيها إلى أكثر 22 ميلا في الساعة، وهو ما يجعلها واحدة من أعلى مواقع الرياح عالية الجودة في العالم.

ويتعهد أصحاب هذا الاستثمار الضخم بتوفير خدمة حوسبة تعمل بالطاقة الخضراء والمتجددة ومنخفضة التكلفة، للاستجابة لتطور المنظومة الصناعية للـ"بلوك تشين" في العالم، وفقا للقوانين الجاري بها العمل في المغرب.

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ومن أجل استثمارها في الداخلة، لجأت شركة "بروكستون" إلى تأسيس شركة "سولونا" خلال العام الجاري لتطوير محطة الطاقة الريحية، وهي تخطط لجمع 100 مليون دولار العام الجاري من أجل بدء عملية أولية لبناء توربينات بطاقة 36 ميغاواط السنة المقبلة كمرحلة أولى.

وحسب الموقع الرسمي لشركة "سولونا"، فإن المشروع سيصمم بطريقة معيارية تسمى Pods، وكل واحدة تتمكن من توليد 12 ميغاواط من الطاقة، وستستوعب المحطة بأكملها ما مجموعه 75 وحدة.

وتضم الشركة المشرفة على المشروع عددا من الخبراء من الولايات المتحدة إلى جانب المغربي العربي لوديي، صاحب شركة محلية متخصصة في تطوير الطاقة المتجددة، إضافة إلى "دوايت بوش"، السفير الأمريكي السابق في الرباط، والذي يوجد ضمن المجلس الاستشاري لشركة "سولونا" (Soluna).

The Soluna team is live from Morocco!

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المصدر: موقع "هسبريس"