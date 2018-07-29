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"داعش" يفجر محطة كهرباء غربي كركوك ويعمق أزمة العراق

أخبار العالم العربي

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أعلن مصدر أمني عراقي، يوم الأحد، أن عناصر تنظيم "داعش"، فجرت محطة مغذية للكهرباء ونسف خط ناقل للكهرباء غربي محافظة كركوك 250 كلم شمال بغداد.

وقال المصدر إن عناصر "داعش" فجروا محطة تغذية "الذربان"، مشيرا إلى أن "محطة الفتحة" تنتج 10+16 ميغا وتغذي منطقة الزاب غربي كركوك.

وأوضح أن عناصر "داعش" نسفوا قبل ساعات الخط الناقل للكهرباء والمغذي للحويجة وقضاء الدور وجنوب صلاح الدين.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه العراق مظاهرات احتجاجية بسبب تردي الأوضاع المعيشية والبطالة والفساد ونقص الطاقة الكهربائية الأمر الذي دفع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إلى إقالة وزير الكهرباء، قاسم الفهداوي، وإحالته إلى التحقيق.

المصدر: د ب أ

// 26.06.2018 по тикету 15478

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