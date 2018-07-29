المبعوث الأممي: يجب ألا يكون الأطفال الفلسطينيون هدفا للجيش الإسرائيلي

شدد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف على ضرورة وضع حد لقتل الأطفال الفلسطينيين.

وذكر ملادينوف عبر صفحته في "فيسبوك" أمس السبت أن مقتل طفل فلسطيني في سن 12 عاما بنيران الجيش الإسرائيلي الجمعة حادث مأساوي ومثير للصدمة، وقال: "الأطفال ليسوا هدفا! الكثير من الأرواح أزهقت، والوقت حان لوضع حد لذلك. خواطري وصلواتي مع أسرة الضحية".

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت أن الطفل مجدي السطري قتل يوم الجمعة بنيران الجيش الإسرائيلي شرقي رفح.

ولقي 157 فلسطينيا مصرعهم، حسب إحصاءات الوزارة، بالرصاص الإسرائيلي منذ بدء احتجاجات "مسيرة العودة الكبرى" في 30 مارس الماضي.

المصدر: وكالات