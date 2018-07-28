الحكومة المغربية: نفقد ما بين 5 و7 بالمائة من الناتج المحلي بسبب الفساد

قال رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني يوم السبت، إن بلاده تخسر ما بين 5 و7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب الفساد.

وجاءت تصريحاته خلال كلمة في افتتاح يوم دراسي حول "النموذج التنموي المغربي"، نظمته بالرباط جمعية مهندسي "حزب العدالة والتنمية" الذي يقود الائتلاف الحكومي.

وأضاف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية: "هذا رقم ضخم، يعني أننا في حاجة لبذل المزيد من الجهد للحد من نسبة الفساد في البلاد"، ولم يوضح العثماني أشكال الفساد.

وتابع العثماني: "الإدارة المغربية في حاجة للتطوير للحد من البيروقراطية والبطء وضياع الوقت والمال"، مشيرا إلى أن نسبة النمو التي يحققها المغرب متوسطة.

وبين في السياق أن بلاده تبحث عن تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الطبقية، مؤكدا أن الحكومة يجب أن تبذل جهدا أكبر.

واعتبر رئيس الحكومة أن النموذج التنموي لا ينبغي أن يقتصر على المجال الاقتصادي فقط، داعيا إلى جعل الجهد التنموي ينتج المزيد من الثروة ويرفع النمو.

وخلال شهر يوليو الجاري، أعلنت الحكومة المغربية عن مراجعة توقعاتها لنسبة نمو اقتصاد المملكة في 2018، لترتفع من 3.2 بالمائة إلى 3.6 بالمائة.

المصدر: الأناضول