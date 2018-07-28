القوات الإسرائيلية تعتقل إيطاليين رسما جدارية عهد التميمي

اعتقلت القوات الإسرائيلية، مساء يوم السبت، رسامين إيطاليين رسما جدارية لعهد التميمي على جدار الفصل العنصري شمال بيت لحم.

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وأفاد المنسق العام للجنة التنسيقية للمقاومة الشعبية في الضفة الغربية منذر عميرة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الرسامين الإيطاليين أثناء وضعهما اللمسات الأخيرة على جدارية عهد التميمي التي رسماها على جدار الفصل العنصري عند المدخل الشمالي لبيت لحم في محيط مسجد بلال بن رباح.

وأضاف منذر عميرة أن الجيش الإسرائيلي استولى على كافة الأدوات واللوازم الخاصة، إضافة إلى اعتقال الناشط مصطفى الأعرج.

وأشار إلى أن الرسامين جاءا من إيطاليا خصيصا لرسم صورة التميمي تكريما لها في يوم إطلاق سراحها يوم الأحد، لافتا إلى أنهما تعرضا سابقا إلى الملاحقة من قبل القوات الإسرائيلية.

وتزين جدار الفصل في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية بصور للأسيرة الفلسطينية في السجون الإسرائيلية عهد التميمي، بينها صورة أبدع في تجسيدها فنانان إيطاليان يرفضان التحدث لوسائل الإعلام، ويواصلان العمل مقنعين لإخفاء هويتهما.

المصدر: وكالات