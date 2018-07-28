رئيس أركان الجيش العراقي يتوجه إلى قطر

أعلنت وزارة الدفاع العراقي، اليوم السبت، أن رئيس أركان جيش العراق، الفريق أول الركن عثمان الغانمي، توجه إلى قطر في إطار زيارة رسمية.

وقالت الوزارة في بيان إن "الغانمي توجه إلى دولة قطر الشقيقة على رأس وفد رفيع المستوى من ضباط الوزارة".

وأوضحت أن "هذه الزيارة جاءت تلبية للدعوة الموجهة لرئيس أركان الجيش من قبل نظيره القطري الفريق الطيار الركن غانم بن شاهين الغانم، لبحث جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين".

وفي فبراير الماضي استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري.

وتعهدت قطر في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق خلال الشهر ذاته بتقديم مليار دولار لصالح مشروعات تطوير وتأهيل البنى التحتية العراقية.

وفي أوائل العام الحالي أعلنت قطر مطلع العام الجاري عودة طيرانها للتحليق في الأجواء العراقية عقب تحقيق البلاد انتصارات عسكرية كبيرة ضد تنظيم "داعش"، وذلك في ظل مساعي قطر لتعزيز اتصالاتها مع الدول العربية على خلفية الأزمة الخليجية التي اندلعت يوم 5 يونيو 2017 بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع السلطات القطرية والحركة الجوية والبحرية والبرية مع الإمارة.

المصدر: وزارة الدفاع القطرية + وكالات