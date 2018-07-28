ما حقيقة خطف داعش 14 امرأة من السويداء؟

أعلن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن تنظيم "داعش" سرب صورا لأربعة عشر امرأة من محافظة السويداء قال إنه اختطفهن فجر الأربعاء من منازلهن في قرية الشبكي بالريف الشرقي للمحافظة.

وطالب النشطاء تحت هاشتاغ "نساء السويداء المختطفات" بتحرك سريع لإنقاذ هؤلاء النسوة من براثن التنظيم.

وكان تنظيم "داعش" هاجم الريف الشرقي والشمال الشرقي لمحافظة السويداء واخترق المدينة بانتحاريين يوم الأربعاء 25 تموز/يوليو ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وجرح العشرات.

وتواردت أنباء بعد الهجوم عن اختطاف هذا التنظيم الإرهابي 17 شخصا على الأقل، معظمهم من نساء وأطفال المنطقة.

وقالت وكالة "رويترز" إنه تم توثيق 20 اسما من المختطفين.

المصدر: وكالات