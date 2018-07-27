 
مباشر

الحكومة المصرية ترد على 7 "شائعات" انتشرت بين المواطنين

أخبار العالم العربي

الحكومة المصرية ترد على 7
Globallookpress
مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kkpd

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، تقريره الدوري حول توضيح الحقائق والرد على الشائعات اليوم الجمعة.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام المختلفة وصفحات التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

وتضمن التقرير التوضيحي، نفي 7 شائعات، هي تخفيض سن معاش الموظفين، ووجود ديدان داخل اللحوم، ووجود قمامة منتشرة في قلعة "قايتباي" بالإسكندرية، وتأجيل إنهاء مشروع إشارات خط "القاهرة - الإسكندرية".

إقرأ المزيد
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السيسي يكشف عن إحباط 21 ألف شائعة

وأوضح المركز أنه رصد 7 شائعات انتشرت خلال الـ 6 أيام الماضية، ولا صحة لتخفيض سن المعاش لموظفي الدولة إلى 50 سنة، وبالإضافة إلى الشائعات السابقة نفى المركز الأنباء حول إجراء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحقيقا مع موانئ دبي العالمية بالسخنة بشأن تأخير الإفراج الجمركي للشحنات داخل الميناء.

كما نفى مركز مجلس الوزراء المصري الوثيقة المنسوبة لوزارة الداخلية البريطانية مفادها فتح بريطانيا باب الهجرة أمام مصريات تعرضن للعنف والاضطهاد القائم على الجنس.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا