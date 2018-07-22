السيسي يكشف عن إحباط 21 ألف شائعة

أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن الخطر الحقيقي، الذي تمر به المنطقة هو تخريب الدول من الداخل، مضيفا أن مصر واجهت أخطر التحديات في تاريخها.

وقال السيسي في كلمة ألقاها خلال حفل تخرج طلاب من الكليات والمعاهد العسكرية، اليوم الأحد: "تدمير بلادنا لن يكون إلا من داخلنا، مضيفا: "واجهنا 21 ألف شائعة فى 3 شهور الهدف منها البلبلة وعدم الاستقرار والتضييع والإحباط".

وأوضح الرئيس المصري أن المنطقة تمر بمرحلة خطيرة بسبب المساعي لتفكيك الدول من الداخل "عن طريق الضغط، والشائعات، والأعمال الإرهابية، وفقد الأمل، والإحساس بالإحباط، من أجل منظومة رهيبة جدا، الهدف منها تحريك الناس لتدمير بلدهم".

المصدر: اليوم السابع