عباس يجري فحوصات طبية

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم فحوصات طبية روتينية في المستشفى الاستشاري برام الله.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن عباس البالغ من العمر 82 عاما أجرى اليوم الجمعة مراجعة روتينية وفحوصات طبية، مشيرة إلى أن نتائجها جيدة، وقد عاد الرئيس إلى مكتبه لمتابعة عمله.

ودخل عباس غير مرة خلال الأشهر الماضية المستشفى، لا سيما بعد العملية الجراحية التي أجراها في الأذن الوسطى في مايو، ما أثار مزاعم في وسائل الإعلام بشأن حالة الرئيس الصحية.

المصدر: وفا