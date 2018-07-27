بالوثيقة: محامو البصرة يطالبون بتراخيص سلاح لحماية أنفسهم

أظهرت وثيقة حصلت عليها RT أن محامي محافظة البصرة، جنوبي العراق، طالبوا الحكومة العراقية بالحصول على تراخيص لحمل سلاح.

وجاء في الكتاب المقدم من قبل نقابة المحامين العراقيين، وموقع باسم النقيبة أحلام اللامي بتاريخ 25 يوليو 2018، أنه يطلب من وزير الداخلية قاسم الأعرجي منحهم تراخيص حيازة السلاح.

RT

ويأتي طلب المحامين في البصرة بحيازة السلاح، بعد أيام على مقتل زميل لهم برصاص مجهولين، لم تعرف هويتهم حتى اللحظة.

يذكر أن مجموعة مسلحة مجهولة اغتالت يوم الاثنين الماضي، المحامي جبار محمد الكرم في محافظة البصرة، التي تشهد احتجاجات كبيرة ضد الفساد وسوء الخدمات منذ أسبوعين تقريبا.